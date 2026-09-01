Visite guidée du musée de Vieux-la-Romaine | Journées du Patrimoine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Informations pratiques

Vieux

Visite guidée du musée de Vieux-la-Romaine | Journées du Patrimoine

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une visite commentée du musée pour découvrir l’histoire de la ville antique d’Aregenua au travers des objets découverts en fouille à Vieux.

Tout public, dès 10 ans, réservation obligatoire, gratuit. Durée 1h.

Une visite commentée du musée pour découvrir l’histoire de la ville antique d’Aregenua au travers des objets découverts en fouille à Vieux.

Tout public, dès 10 ans, réservation obligatoire, gratuit. Durée 1h. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20

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English : Visite guidée du musée de Vieux-la-Romaine | Journées du Patrimoine

A guided tour of the museum to discover the history of the ancient city of Aregenua through artefacts unearthed during excavations in Vieux.

Suitable for all ages (10 years and over), booking essential, free of charge. Duration: 1 hour.

L’événement Visite guidée du musée de Vieux-la-Romaine | Journées du Patrimoine Vieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer