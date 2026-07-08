Visite Guidée du musée du Patrimoine, Musée du patrimoine gueugnonnais, Gueugnon
samedi 19 septembre 2026 · Musée du patrimoine gueugnonnais · Gueugnon
Informations pratiques
Visite Guidée du musée du Patrimoine 19 et 20 septembre Musée du patrimoine gueugnonnais Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter votre musée d’histoire locale qui possède des collections de céramaiques gallo-romaine provenant du site du Vieux-Fresne à Gueugnon. Il y a également des salles d’expositions dédiées à l’histoire des forges de Gueugnon.
Partenariat Ville de Gueugnon-Les Amis du Dardon et Patrimoines et Mémoires Gueugnonnais.
Musée du patrimoine gueugnonnais 8 allée de chazey, 71130 Gueugnon, France Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385853423 https://www.gueugnon.fr/musee-du-patrimoine-gueugnonnais-0 Venez découvrir les différentes facettes de l’histoire locale : géologie, archéologie, histoire contemporaine et mémoire ouvrière.
Musée d’histoire locale. Collections de céramaiques gallo-romaine provenant du site du Vieux-Fresne à Gueugnon. Salles d’expositions dédiées à l’histoire des forges de Gueugnon.
©ville de Gueugnon
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