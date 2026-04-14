Visite guidée du musée et des moulins, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée du musée et des moulins Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit – Visites guidées des moulins sur inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour la Nuit des musées, le Musée des Moulins Jean Bruggeman vous propose une visite guidée du musée et de ses deux moulins à vent le samedi 23 mai de 20 h à 23h.

Visites guidées flash du musée à 21h30 et 22h .

Visites guidées des moulins toute la soirée, sur inscription sur place.

Pour les personnes à mobilité réduite le musée met à disposition des casques de réalité virtuelle pour visiter le moulin à farine.

Gratuit – Sans inscription

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Pour la Nuit des Musées, le Musée des Moulins – Jean Bruggeman vous propose une visite guidée du musée et de ses deux moulins à vent le samedi 23 mai de 20 h à 23h.

Ville de Villeneuve d’Ascq