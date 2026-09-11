Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas, Forges de Brocas, Brocas

Informations pratiques

Visite guidée du musée et du site des forges de Brocas 19 et 20 septembre Forges de Brocas Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez librement ou lors d’une visite guidée le musée et le site des forges, avec notamment l’unique haut-fourneau des Landes datant du XIXe siècle.

La visite se poursuit par la découverte de la grange à charbon, récemment sauvegardée, témoin précieux de l’activité industrielle du site.

Forges de Brocas rue tinarrage , 40420 Brocas Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine 0675351943 http://musee-forges-brocas.fr https://www.facebook.com/museedesforgesbrocas/ Le musée des forges, situé au cœur du site industriel, présente les techniques de production de la fonte du XIXème siècle dans les Landes. Vous découvrirez, au bord du lac et de la rivière Estrigon, le seul et unique haut-fourneau landais datant de cette période. Parkings, WC, syndicat d’initiative, aire de jeux, arènes, parcours d’orientation sont à proximité du site des forges.

Visite libre ou guidée du musée et du site des forges avec la découverte de l’unique haut-fourneau des Landes datant du XIXème siècle. Visite de la grange à charbon récemment sauvegardée.

©Serres Marjorie