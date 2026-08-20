Visite guidée du Musée Jeanne d’Arc, Musée Jeanne d’Arc, Vaucouleurs

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Jeanne d’Arc Samedi 19 septembre, 13h30 Musée Jeanne d’Arc Meuse

Limité à 12 personnes, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À travers la visite guidée du musée Jeanne d’Arc, venez découvrir comment s’est constitué le mythe de la plus extraordinaire des héroïnes. Explorez la fin d’un conflit séculaire qui a façonné l’avenir d’une nation entière et constatez l’impact durable de l’une des plus grandes épopées de l’histoire sur notre imaginaire collectif.

Musée Jeanne d’Arc 17 Rue Jeanne d’Arc, 55140 Vaucouleurs, France Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est 0329895182 https://musees-meuse.fr/musees/musee-jeanne-darc-vaucouleurs Près de 300 pièces, dessins, maquettes, cartons de vitraux, estampes, bronzes, et affiches représentent l’imagerie johannique d’inspirations littéraire, historique, religieuse, politique, publicitaire du XVIe à nos jours. Plusieurs approches différentes et complémentaires se retrouvent au fil des salles du musée :

– les milles et uns visages de Jeanne (la jeune fille, la guerrière, la martyre) ;

– l’histoire, le mythe et l’imagerie johannique représentés notamment par une série de bronzes et d’affiches de théâtre et de cinéma.

À travers la visite guidée du musée Jeanne d’Arc, venez découvrir comment s’est constitué le mythe de la plus extraordinaire des héroïnes ; explorez la fin d’un conflit séculaire qui a façonné d’une…

©Office de Tourisme Commercy Void Vaucouleurs