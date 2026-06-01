Visite guidée du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé
Visite guidée du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée du musée municipal Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel de ville Orne
Durée 1h30, réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée du musée avec l’historien Michel Louvel
Laissez-vous guider avec l’historien Michel Louvel, à travers les collections du Musée ponctuée d’anecdotes. Peintures, sculptures, dessins et pastels vous entraîneront dans un voyage à travers le temps à la rencontre des artistes, des paysages et des grandes personnalités qui ont contribué à la création du Musée de La Ferté-Macé.
Dimanche à 10h30
Gratuit – réservation conseillée
Office de Tourisme de La Ferté-Macé : 02 33 37 10 97
Hôtel de ville Place de la République, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Paris 11e Arrondissement Orne Normandie 02 33 14 00 40 https://lafertemace.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 10 97 »}] Hôtel de Ville fondé en 1901.
Visite guidée du musée avec l’historien Michel Louvel
©Musées La Ferté-Macé
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