Visite guidée du musée municipal, Hôtel de ville, La Ferté-Macé

Visite guidée du musée municipal Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel de ville Orne

Durée 1h30, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée du musée avec l’historien Michel Louvel

Laissez-vous guider avec l’historien Michel Louvel, à travers les collections du Musée ponctuée d’anecdotes. Peintures, sculptures, dessins et pastels vous entraîneront dans un voyage à travers le temps à la rencontre des artistes, des paysages et des grandes personnalités qui ont contribué à la création du Musée de La Ferté-Macé.

Dimanche à 10h30

Gratuit – réservation conseillée

Office de Tourisme de La Ferté-Macé : 02 33 37 10 97

Hôtel de ville Place de la République, 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 Paris 11e Arrondissement Orne Normandie 02 33 14 00 40 https://lafertemace.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 10 97 »}] Hôtel de Ville fondé en 1901.

Visite guidée du musée avec l’historien Michel Louvel

©Musées La Ferté-Macé