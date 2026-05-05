Visite guidée du musée Napoléon, Musée Napoléon, Val de Louyre et Caudeau
Visite guidée du musée Napoléon, Musée Napoléon, Val de Louyre et Caudeau samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée du musée Napoléon 19 et 20 septembre Musée Napoléon Dordogne
Tarif adulte : 8€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
La visite guidée du musée Napoléon vous entraînera dans l’intimité de la famille impériale. Les souvenirs des deux empereurs vous feront revivre cette extraordinaire épopée.
Plus de 150 pièces, classées au titre des Monuments historiques, sont présentées au cours d’une visite-conférence qui redonne vie à leur histoire.
Musée Napoléon 215 allée de la pommerie, 24380 Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 24510 Cendrieux Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 03 24 03 https://www.musee-napoleon.fr Dans le cadre d’un manoir familial (inscrit ISMH), un descendant de la famille Bonaparte présente au public une exceptionnelle collection de souvenirs impériaux, dont plus de 150 sont classés au titre des Monuments historiques. Accès en véhicule parking sur place.
Journées européennes du patrimoine 2026
© musée Napoléon
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