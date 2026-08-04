Visite guidée du nouvel aménagement du site mégalithique d’Ors Dolmen d’Ors Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Visite guidée du nouvel aménagement du site mégalithique d’Ors

Dolmen d’Ors Avenue de la Beaucourssière Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidé du site par l’archéologue départemental présentation des résultats des travaux archéologiques menés sur l’île d’Oléron sur les thèmes préhistorique, relations Homme/littoral, patrimoine littoral entre sauvegarde et érosion marine.

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Dolmen d’Ors Avenue de la Beaucourssière Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 66 94

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English : Guided Tour of the New Development at the Ors Megalithic Site

Guided tour of the site led by the departmental archaeologist: presentation of the results of the archaeological workconducted on the island of Oléron, focusing on prehistory, the relationship between humans and the coastline, and coastal heritage—balancing preservation and marine erosion.

L’événement Visite guidée du nouvel aménagement du site mégalithique d’Ors Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes