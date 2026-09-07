Visite guidée du palais de justice d’Orléans, Palais de justice d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée du palais de justice d’Orléans Samedi 19 septembre, 09h00 Palais de justice d’Orléans Loiret

Limité à 15 personnes par visite, à raison de 2 visites par heure, de 9h à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée du palais de justice d’Orléans, construit durant la première moitié du XIXᵉ siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Visite des salles d’audience, de la salle des pas-perdus, des jardins.

Les visites sont commentées par des agents du tribunal judiciaire, et reviendront sur l’histoire du palais de justice, ses différentes évolutions, sur le fonctionnement de la justice.

Palais de justice d’Orléans 44 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 74 58 12 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans/arrondissement-dorleans [{« type »: « link », « value »: « https://grist.numerique.gouv.fr/o/docs/forms/qk9uew4e4AqtkBgtf9Ct1w/79 »}] Le palais de Justice d’Orléans est composé de plusieurs instances, dont le tribunal judiciaire et le conseil des prud’hommes.

Il dispose d’un accès PMR. Pour y accéder, il faut se rendre au 46 rue de la Bretonnerie et sonner à l’interphone.

Visite guidée du palais de justice d’Orléans, construit durant la première moitié du XIXᵉ siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

©Cour-d-appel-d-Orléans