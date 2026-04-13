Visite guidée du parc botanique Reflets de Jardin, Reflets de jardin, Penin

Visite guidée du parc botanique Reflets de Jardin 5 – 7 juin Reflets de jardin Pas-de-Calais

Gratuit -12 ans, 10€ / Personne. Réservation : 06 20 05 30 51 ou contact@refletsdejardin.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du parc « Reflets de Jardin ». C’est un jardin de 5000M2 composé de 2000 plantes différentes venant des 5 continents. Un plaisir pour les promeneurs, les amoureux des plantes ou les passionnés de botanique.

Départ des visites guidées à 10h et à 15h précises. (visite d’environ 2h)

Reflets de jardin 6 Rue Saint Roch, 62127 Penin, France Penin 62127 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0620053051 http://www.refletsdejardin.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 05 30 51 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@refletsdejardin.com »}] Reflets de Jardin est un jardin privé d’inspiration anglaise de 5000 m2 composé de 2000 plantes différentes: arbres et arbustes rares dont plusieurs au développement remarquable ou à l’écorce étonnante, érables, conifères, magnolias, rhododendrons, hydrangeas, rosiers, graminées, vivaces. Le plan d’eau aux multiples variétés de nénuphars invitent à la contemplation.

De nombreuses espèces végétales métamorphosent au gré des saisons ce jardin magique. Sur la D 939 entre Arras et St Pol sur Ternoise, prendre la D 77 vers Penin.

Visite proposée dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2026

©Reflets de Jardin