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Visite libre du parc botanique Reflets de Jardin, Reflets de jardin, Penin

Visite libre du parc botanique Reflets de Jardin, Reflets de jardin, Penin

Visite libre du parc botanique Reflets de Jardin, Reflets de jardin, Penin vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Reflets de jardin

Adresse : 6 Rue Saint Roch, 62127 Penin, France

Ville : 62127 Penin

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit -12 ans - 10€ / personne

Visite libre du parc botanique Reflets de Jardin 5 – 7 juin Reflets de jardin Pas-de-Calais

Gratuit -12 ans – 10€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du parc « Reflets de Jardin ». C’est un jardin de 5000M2, composé de 2000 plantes différentes venant des 5 continents. Un plaisir pour les promeneurs, les amoureux des plantes ou les passionnés de botanique.

Reflets de jardin 6 Rue Saint Roch, 62127 Penin, France Penin 62127 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0620053051 http://www.refletsdejardin.com Reflets de Jardin est un jardin privé d’inspiration anglaise de 5000 m2 composé de 2000 plantes différentes: arbres et arbustes rares dont plusieurs au développement remarquable ou à l’écorce étonnante, érables, conifères, magnolias, rhododendrons, hydrangeas, rosiers, graminées, vivaces. Le plan d’eau aux multiples variétés de nénuphars invitent à la contemplation.
De nombreuses espèces végétales métamorphosent au gré des saisons ce jardin magique. Sur la D 939 entre Arras et St Pol sur Ternoise, prendre la D 77 vers Penin.
Ouverture à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

©Reflets de Jardin

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