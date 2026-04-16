Visite guidée du parc du château de Saint Aubin Rue de la Mairie Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Visite guidée du parc du château de Saint Aubin

Rue de la Mairie Château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-16

Du 16 au 26 juillet et du 8 au 29 août ainsi qu’aux journées du patrimoine, des visites guidées du parc du château de St Aubin , du pigeonnier, four à pain et des écuries seront proposées.

Départs à 14h, 15h, 16h et 17h.

Rendez-vous à l’entrée à l’heure pour découvrir le parc et l’histoire du château. .

Rue de la Mairie Château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 78 81 69

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English : Visite guidée du parc du château de Saint Aubin

L’événement Visite guidée du parc du château de Saint Aubin Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre