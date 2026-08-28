Visite guidée du parcours Belle Époque Villa du Temps retrouvé Cabourg
vendredi 18 septembre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Visite guidée du parcours Belle Époque
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-10-02 15:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06
Accompagné d’un guide, ne manquez aucun détail de la nouvelle exposition du Parcours Belle Époque et plongez dans cette expérience immersive qui vous fera voyager à travers une époque captivante.
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Inscription obligatoire. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Visite guidée du parcours Belle Époque
Accompanied by a guide, don’t miss a single detail of the new Parcours Belle Époque exhibition, and immerse yourself in this immersive experience that will take you on a journey through a captivating era.
L’événement Visite guidée du parcours Belle Époque Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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