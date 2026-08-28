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AGENDA · Cabourg

Visite guidée du parcours Belle Époque Villa du Temps retrouvé Cabourg

vendredi 18 septembre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Villa du Temps retrouvé
Adresse
15 Avenue du Président Raymond Poincaré
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Visite guidée du parcours Belle Époque

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-10-02 15:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06

Accompagné d’un guide, ne manquez aucun détail de la nouvelle exposition du Parcours Belle Époque et plongez dans cette expérience immersive qui vous fera voyager à travers une époque captivante.
Accompagné d’un guide, ne manquez aucun détail de la nouvelle exposition du Parcours Belle Époque et plongez dans cette expérience immersive qui vous fera voyager à travers une époque captivante.

Inscription obligatoire.   .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44  contact@villadutempsretrouve.com

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English : Visite guidée du parcours Belle Époque

Accompanied by a guide, don’t miss a single detail of the new Parcours Belle Époque exhibition, and immerse yourself in this immersive experience that will take you on a journey through a captivating era.

L’événement Visite guidée du parcours Belle Époque Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg

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