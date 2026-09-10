Visite guidée du parcours mémoriel, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand

Informations pratiques

Visite guidée du parcours mémoriel 19 et 20 septembre Parcours du Mur de la Frontière Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire. Accompagnés de nos élèves guides passionnés, parcourez les chemins empruntés par des centaines de réfugiés, résistants et familles juives qui ont tenté de rejoindre la Suisse entre 1941 et 1944.

Au fil de la visite, découvrez le rôle essentiel joué par les religieux du Juvénat, les passeurs et les habitants de la région, qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Grâce à des anecdotes, des témoignages et des recherches historiques, revivez cette page méconnue de l’histoire locale au cœur des lieux où les événements se sont réellement déroulés.

Une visite accessible à tous, riche en émotions, qui met en lumière les valeurs de solidarité, de courage et de transmission de la mémoire.

Parcours du Mur de la Frontière 19 rue Fernand David 74100 Ville-la-Grand Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 37 76 01 http://www.pmf74.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.pmf74.fr »}] Le Parcours du Mur de la Frontière 74 est un lieu de mémoire situé au Juvénat Saint-François de Sales, à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), le long de la frontière franco-suisse. Entre 1941 et 1944, cet endroit a été un important lieu de passage pour des centaines de personnes – notamment des familles juives, des résistants et des réfractaires au STO – qui tentaient de rejoindre la Suisse pour échapper aux persécutions nazies.

Aujourd’hui, notre association œuvre à préserver et transmettre cette histoire à travers un parcours historique, des visites guidées, des expositions et des témoignages. Les visiteurs découvrent les lieux authentiques où se sont déroulés les événements, ainsi que le rôle essentiel des missionnaires de Saint-François et des passeurs qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

Tout au long de l’année, nous proposons des activités adaptées à tous les publics : visites guidées, ateliers pédagogiques, escape game historique, chasses au trésor pour les familles, conférences, projections, spectacles et événements thématiques.

Notre objectif est de faire vivre ce patrimoine exceptionnel en transmettant les valeurs de solidarité, de courage et de résistance aux générations d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire. Accompagnés de nos élèves guides passionnés, parcourez les chemins empruntés par des centaines…

©PMF74