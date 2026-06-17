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Visite guidée du pôle archéologique Rue des Châteliers Paizay-Naudouin-Embourie

Visite guidée du pôle archéologique Rue des Châteliers Paizay-Naudouin-Embourie samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Rue des Châteliers

Adresse : Embourie

Ville : 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

Département : Charente

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 3.5 3.5 3.5

Paizay-Naudouin-Embourie

Visite guidée du pôle archéologique

Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-05

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Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 38 37 89 

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English :

L’événement Visite guidée du pôle archéologique Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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