Visite guidée du pôle archéologique Rue des Châteliers Paizay-Naudouin-Embourie samedi 11 juillet 2026.

Paizay-Naudouin-Embourie

Visite guidée du pôle archéologique

Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-05

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Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 38 37 89

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English :

L’événement Visite guidée du pôle archéologique Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente