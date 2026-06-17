Visite guidée du pôle archéologique Rue des Châteliers Paizay-Naudouin-Embourie
Visite guidée du pôle archéologique Rue des Châteliers Paizay-Naudouin-Embourie samedi 11 juillet 2026.
Paizay-Naudouin-Embourie
Visite guidée du pôle archéologique
Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie Charente
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-05
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Rue des Châteliers Embourie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 38 37 89
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English :
L’événement Visite guidée du pôle archéologique Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente