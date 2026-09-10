Visite guidée du pôle de valorisation des déchets de Boves, SECODE, Boves, Boves

Informations pratiques

Visite guidée du pôle de valorisation des déchets de Boves Samedi 19 septembre, 10h00 SECODE, Boves Somme

Pré-inscription obligatoire, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez par vous-même les moyens déployés pour traiter les déchets du territoire! Guidé par un professionnel, touchez du doigt la réalité de la gestion des déchets.

Posez toutes les questions pour comprendre comment sont pris en charge les déchets et quels sont les moyens déployés pour protéger l’environnement.

SECODE, Boves Route de Sains – CD 167 – 80440 BOVES Boves 80440 Somme Hauts-de-France https://www.secode.veolia.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/journee-du-patrimoine-visite-guidee-du-pole-de-valorisation-secode-de-boves-80 »}] Implantée à Boves à proximité d’Amiens, la SECODE traite et valorise les déchets non dangereux des habitants et des entreprises du territoire samarien depuis plus de 50 ans.

Pôle majeur de traitement et de valorisation des déchets non dangereux en Picardie, le site est aujourd’hui le premier producteur d’énergie verte produite à partir de biogaz capté de Picardie, alimentant en électricité l’équivalent de près de 5000 foyers. Parking sur site

Accès contrôlé, se présenter à l’accueil

Découvrez par vous-même les moyens déployés pour traiter les déchets du territoire! Guidé par un professionnel, touchez du doigt la réalité de la gestion des déchets.

© Médiathèque Veolia