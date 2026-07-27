Informations pratiques

Épaignes

Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-29 10:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Venez découvrir les coulisses de la ferme lors d’une visite guidée organisée par la SCIC Les 3 Pommes ! Une belle occasion de comprendre leur démarche, leur savoir-faire et de rencontrer les acteurs du projet. Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite. Les réservations se font directement par internet la veille de la visite. Parking disponible sur place.

Horaires des visites

– Lundi 14h

– Mardi, Jeudi , Vendredi 10h et 14h

– Mercredi 10h .

Pressoir des 3 pommes épagnoles Épaignes 27260 Eure Normandie

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English : Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles

L’événement Visite guidée du pressoir des 3 Pommes Epagnoles Épaignes a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge