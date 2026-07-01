Visite guidée du Printemps Deauville, Printemps Deauville, Deauville

Informations pratiques

Visite guidée du Printemps Deauville 19 et 20 septembre Printemps Deauville Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

1912, le Printemps est le premier grand magasin à s’implanter hors de Paris pour accompagner ses clients sur leur lieu de villégiature : Printemps Deauville est né. Le magasin s’installe dans une bâtisse néo-normande proche de la plage et devient vite une adresse incontournable. Mai 2023, le Printemps Deauville réouvre ses portes après avoir été entièrement repensé. Venez découvrir la passionnante histoire de ce magasin emblématique de la côte fleurie ! Nous vous partagerons les secrets de ce lieu centenaire chargé d’histoire et vous dévoilerons toutes les anecdotes liées à l’ouverture du Nouveau Printemps.

Printemps Deauville 104 rue Eugène Colas, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie 02 14 67 41 00 https://www.printempsfrance.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 14 67 41 00 »}] 1912, le Printemps est le premier grand magasin à s’implanter hors de Paris pour accompagner ses clients sur leur lieu de villégiature : Printemps Deauville est né. Le magasin s’installe dans une bâtisse néo-normande proche de la plage et devient vite une adresse incontournable. Mai 2023, le Printemps Deauville réouvre ses portes après avoir été entièrement repensé. Venez découvrir la passionnante histoire de ce magasin emblématique de la côte fleurie ! Nous vous partagerons les secrets de ce lieu centenaire chargé d’histoire et vous dévoilerons toutes les anecdotes liées à l’ouverture du Nouveau Printemps.

1912, le Printemps est le premier grand magasin à s’implanter hors de Paris pour accompagner ses clients sur leur lieu de villégiature : Printemps Deauville est né. Le magasin s’installe dans une de…

Printemps Deauville @Romain Ricard