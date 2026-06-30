60e anniversaire de la Piscine olympique Animations avec les associations locales Piscine olympique Deauville
60e anniversaire de la Piscine olympique Animations avec les associations locales Piscine olympique Deauville samedi 25 juillet 2026.
Deauville
60e anniversaire de la Piscine olympique Animations avec les associations locales
Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !
Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !
Au programme
• Baptême de plongée par le Club de Plongée Deauville Trouville (à partir de 8 ans et avec une autorisation parentale pour les mineurs)
• Initiation Triathlon par le Club de Triathlon de Deauville (si possible apporter son vélo et son casque, maillot de bain et bonnet de bain) .
Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 17 accueil-piscine@deauville.fr
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English : 60e anniversaire de la Piscine olympique Animations avec les associations locales
An iconic facility in the town of Deauville, enjoyed by residents, visitors, local organisations and national and international sports teams, Deauville’s Olympic seawater swimming pool will celebrate its 60th anniversary in 2026!
L’événement 60e anniversaire de la Piscine olympique Animations avec les associations locales Deauville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville
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