Deauville

Spectacle de drones le Voyageur des Rêves

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Cet été, l’hippodrome de Deauville‑La Touques accueille un show encore jamais vu en France 1000 drones parfaitement synchronisés qui illuminent le ciel pour un spectacle nocturne immersif. Une prouesse technologique et artistique d’une ampleur inédite !

Cet été, l’hippodrome de Deauville‑La Touques accueille un show encore jamais vu en France 1000 drones parfaitement synchronisés qui illuminent le ciel pour un spectacle nocturne immersif. Une prouesse technologique et artistique d’une ampleur inédite !

UN CONTE LUMINEUX DANS LE CIEL DE DEAUVILLE

A la nuit tombée, c’est le top départ d’un show de 70 minutes pas comme les autres, où 1000 drones composent des chorégraphies lumineuses géantes et transforment l’espace aérien en un écran vivant ! Le spectacle s’appuie sur une scénographie monumentale et des artifices légers, telle une alternative avant-gardiste et innovante au traditionnel feu d’artifice estival.

UN VOYAGE POÉTIQUE À TRAVERS LES RÊVES

Inspiré de l’univers du Marchand de sable, Le Voyageur des Rêves invite petits et grands à suivre un personnage qui traverse les imaginaires, les souvenirs et les émotions. Une narration inédite, portée par une création musicale originale, qui guide le public d’un tableau à l’autre, comme une ode à notre âme d’enfant.

UNE EXPÉRIENCE FAMILIALE

Pensé pour tous les publics, le spectacle de drones est accessible dès 3 ans… sans limite d’âge ! Amis, parents, grands-parents, enfants, adolescents qu’importe, toutes les générations se laissent surprendre. Avant le show, food trucks et animations enveloppent l’hippodrome d’une douceur d’été comme on aime celle des soirées où l’on arrive tôt, où l’on flâne, où l’on profite du lieu avant que le ciel ne s’illumine.

Ouverture des portes 20h30 Début du spectacle 22h15 Durée 70 minutes. .

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 14800 Calvados Normandie contact@magicdrone.show

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de drones le Voyageur des Rêves

This summer, the Deauville-La Touques racecourse is hosting a show never before seen in France: 1,000 perfectly synchronised drones lighting up the sky for an immersive night-time spectacle. A technological and artistic feat on an unprecedented scale!

L’événement Spectacle de drones le Voyageur des Rêves Deauville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville