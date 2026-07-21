Visite guidée du Puits Saint-Claude, Musée de la Mine, Blanzy

Informations pratiques

Visite guidée du Puits Saint-Claude 19 et 20 septembre Musée de la Mine Saône-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur l’ancien puits Saint-Claude devenu musée, découvrez l’univers d’une mine de charbon. Le parcours suit les pas des mineurs, de la lampisterie, à travers le carreau jusqu’aux galeries souterraines et témoigne de leur difficile travail et de ses évolutions au cours des 2 siècles d’exploitation houillère.

Musée de la Mine 34 Rue du Bois Clair, 71450 Blanzy, France Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385682285 https://www.musee-mine-blanzy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-mine-blanzy.fr/animations-et-conferences/ »}] Le puits Saint-Claude a été conservé jusqu’à 35 mètres, il est équipé d’une cage et d’une benne, 600 mètres de voies ferrées sont conservés avec 60 wagonnets, berlines et chariots. La salle des machines date de 1877. Dans 200 mètres de galeries équipées sont présentés les différents modes d’extraction du charbon : du pic Blanzy au marteau-piqueur ou du plateau-rabot (machine unique en France).

Sur l’ancien puits Saint-Claude devenu musée, découvrez l’univers d’une mine de charbon. Le parcours suit les pas des mineurs, de la lampisterie, à travers le carreau jusqu’aux galeries souterraines…

©Emmanuelle Clerc