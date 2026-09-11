Visite guidée du Séminaire Saint-Sulpice, Séminaire Saint-Sulpice, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Séminaire Saint-Sulpice · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Visite guidée du Séminaire Saint-Sulpice Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Séminaire Saint-Sulpice Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles.
Séminaire Saint-Sulpice 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 23 87 00 »}] Le Séminaire est un lieu de formation des prêtres catholiques depuis le XVIIe siècle. Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve de cette époque un parc, des parterres à la française, un bassin central et un curieux nymphée. La Grande Chapelle et de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter aux XIXe et XXe siècles. Métro Mairie d’Issy, bus 123
Visite guidée
DR
À voir aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- Cinéma en plein air aux Epinettes – rue de l’Egalité, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux 11 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- La réplique s’explique ! Le songe d’une nuit d’été – W. Shakespeare, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 12 septembre 2026
- Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 13 septembre 2026
- À l’art découverte : La révolution photographique – un outil magique, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 16 septembre 2026