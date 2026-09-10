Visite guidée du service des Archives médicales, Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, Morlaix

Informations pratiques

Visite guidée du service des Archives médicales Samedi 19 septembre, 13h00, 14h15, 15h30 Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Finistère

Inscription gratuite. Visite limitée à 10 personnes maximum. Inscription validée obligatoire afin de se présenter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) est un lieu qui a pour vocation première de prendre en charge des patients afin de les soigner. Pour autant, il s’agit également d’un établissement ancré dans le territoire du pays de Morlaix et dans l’histoire de celui-ci.

Pour cette quatrième année d’ouverture au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le CHPM propose plusieurs créneaux de visite commentée du service des Archives. L’occasion de découvrir l’histoire du CHPM à travers des documents et d’évoquer le « Patrimoine en péril », thématique des JEP 2026.

Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 15 rue de Kersaint Gilly, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 61 60 https://www.ch-morlaix.fr/ [{« type »: « email », « value »: « archives@ch-morlaix.fr »}] Méconnu mais indispensable à la prise en charge des patients, le service des Archives médicales !

Venez découvrir une autre facette du Centre hospitalier des pays de Morlaix en visitant ce service. Lignes de bus avec dépôt devant l’hôpital, parking gratuit.

Le CHPM propose plusieurs créneaux de visite commentée du service des Archives médicales

© CHPM, Archives médicales, E. Fromont