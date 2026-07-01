Visite guidée du site archéologique, Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé, Eu

samedi 19 septembre 2026 · Ville antique de Briga - Site archéologique du Bois l'Abbé · Eu

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique 19 et 20 septembre Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé Seine-Maritime

Dernier départ de visite à 17h, prévoir chaussures de marche et vêtements confortables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée et commentée des vestiges de l’aggloréation gallo-romaine de Briga par les bénévoles de la FATRA.

Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé Route de Beaumont, 76260 Eu, France Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0963432681 https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga Ensemble de vestiges comprenant temples et portiques, un théâtre, édifiés entre le Ier siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C.

Visite guidée et commentée des vestiges de l’aggloréation gallo-romaine de Briga par les bénévoles de la FATRAdernier départ de visite à 17h.

©service patrimoine de la ville d’Eu