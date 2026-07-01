Visite guidée du site archéologique, Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé, Eu
samedi 19 septembre 2026 · Ville antique de Briga - Site archéologique du Bois l'Abbé · Eu
Informations pratiques
Visite guidée du site archéologique 19 et 20 septembre Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé Seine-Maritime
Dernier départ de visite à 17h, prévoir chaussures de marche et vêtements confortables.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée et commentée des vestiges de l’aggloréation gallo-romaine de Briga par les bénévoles de la FATRA.
Ville antique de Briga – Site archéologique du Bois l’Abbé Route de Beaumont, 76260 Eu, France Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0963432681 https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga Ensemble de vestiges comprenant temples et portiques, un théâtre, édifiés entre le Ier siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C.
Visite guidée et commentée des vestiges de l’aggloréation gallo-romaine de Briga par les bénévoles de la FATRAdernier départ de visite à 17h.
©service patrimoine de la ville d’Eu
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