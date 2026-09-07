Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, Issendolus

Informations pratiques

Visite guidée du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu 19 et 20 septembre Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette ancienne ferme, haut lieu de la Résistance en 1944. Centre de ralliement des maquisards, elle fut détruite le 8 juin 1944 par la division SS Das Reich. Cette visite retrace le destin de ce site de mémoire et rend hommage aux femmes et aux hommes qui y ont combattu pour la liberté.

Site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu Gabaudet, 46500 Issendolus Issendolus 46500 Lot Occitanie https://www.grand-figeac.fr/le-site-memoriel-de-gabaudet-donnadieu/ Le 8 juin 1944, la ferme de Gabaudet, alors important centre de rassemblement des maquisards lotois, subissait l’attaque d’un détachement de la division SS Das Reich. Le site, non reconstruit après la guerre, témoigne encore de cette destruction. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement porté par le Grand-Figeac. Parking à proximité. Site non équipé de point sanitaire.

Découvrez l’histoire de cette ancienne ferme, centre de ralliement de la Résistance en 1944, détruite par la division SS Das Reich le 8 juin 1944.

© Marc Allenbach – Grand-Figeac