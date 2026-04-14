Visite guidée du site par l’archéologue en charge des fouilles, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Visite guidée du site par l’archéologue en charge des fouilles 13 et 14 juin Site archéologique du Vernay Isère

Départ des visites à 10h 15, 14h 15 et 16h 15 (Prévoir chapeau et crème solaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Robert ROYET, archéologue qui a fouillé le site pendant 40 ans, vous guidera sur le site. Il pourra vous présenter l’histoire complexe du site, les découvertes des dernières années. Il pourra également répondre à toutes les questions que vous vous posez grâce à sa grande connaissance du site.

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr A l’écart du village actuel, en bordure d’un marais, la clairière du Vernai conserve les restes d’une vaste villa antique progressivement restaurée. Si les occupations plus anciennes sont encore mal connues, la première villa érigée en 40 avant J.-C. affiche déjà un modèle et des techniques importées du monde méditerranéen. Cet établissement se transformera dès le début de l’ère chrétienne en un véritable palais rural s’étendant sur 13 hectares. Après une phase de prospérité couvrant toute l’époque romaine, la villa disparaîtra au Ve siècle pour faire place à une autre exploitation associée à une chapelle à l’origine de l’église actuelle. La dernière occupation majeure date du XIIIe siècle. Le Dauphin fait alors édifier un château contre l’église pluriséculaire qu’il englobe. Cette fortification sera détruite à la fin de la guerre de cent ans en 1430 et ne sera jamais relevée. Depuis cette date, l’église est restée isolée au milieu de la clairière. Jamais remplacée, ce lieu de culte fera l’objet d’importants travaux de restructuration au XIXe siècle.

### Robert ROYET, archéologue qui a fouillé le site pendant 40 ans, vous guidera sur le site. Il pourra vous présenter l’histoire complexe du site, les découvertes des dernières années. Il pourra à à…

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