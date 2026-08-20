Visite guidée du Sporting-Casino, Sporting-Casino, Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Visite guidée du Sporting-Casino Dimanche 20 septembre, 10h00 Sporting-Casino Landes

Limité à 30 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le Sporting Casino lors d’une visite guidée proposée par Kevin Laussu, guide et historien de l’art. Cette visite vous invite à explorer l’histoire, l’architecture et les décors de ce lieu emblématique, tout en retraçant son évolution au fil du temps.

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Sporting-Casino 119 Avenue Maurice Martin, 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.hossegor.fr »}]

Visite guidée du Sporting Casino proposée par le guide et historien de l’art Kevin Laussu.

©Stephane Amelinck 2024