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Visite guidée du Sporting-Casino, Sporting-Casino, Soorts-Hossegor

dimanche 20 septembre 2026 · Sporting-Casino · Soorts-Hossegor

Visite guidée du Sporting-Casino, Sporting-Casino, Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sporting-Casino
Adresse
119 Avenue Maurice Martin, 40150 Soorts-Hossegor
Ville
40150 Soorts-Hossegor
Département
Landes
Tarif
Limité à 30 personnes. Gratuit, sur réservation.

Visite guidée du Sporting-Casino Dimanche 20 septembre, 10h00 Sporting-Casino Landes

Limité à 30 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

  • Découvrez le Sporting Casino lors d’une visite guidée proposée par Kevin Laussu, guide et historien de l’art. Cette visite vous invite à explorer l’histoire, l’architecture et les décors de ce lieu emblématique, tout en retraçant son évolution au fil du temps.

  • Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Sporting-Casino 119 Avenue Maurice Martin, 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.hossegor.fr »}]
Visite guidée du Sporting Casino proposée par le guide et historien de l’art Kevin Laussu.

©Stephane Amelinck 2024

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