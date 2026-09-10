Informations pratiques

Visite guidée du Stade Rennais Roazhon Park Rennes Jeudi 5 novembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Fans de football ? Le CMI vous propose une visite guidée du Roazhon Park et de ses coulisses !

Venez découvrir cet endroit emblématique de Rennes afin de vous plonger dans l’aventure du club Rouge et Noir.

**Infos pratiques**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation obligatoire en ligne **avant le mardi 3 novembre**

Rendez-vous devant la boutique du stade situé 111 Rue de Lorient à Rennes.

_Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs_ _**internationaux**_ _des établissements membres du CMI Rennes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-05T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-05T18:00:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-du-stade-rennais-1998531531610

Roazhon Park 111 rue de lorient, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

