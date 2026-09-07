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Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France · Montargis

Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France
Adresse
7 villa Bellevue, 45200 Montargis, France
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret

Visite guidée du temple protestant de Montargis 19 et 20 septembre Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Si le coeur vous en dit, vous êtes les bienvenus à notre culte dominical animé par notre pasteur Mme Gertrude Kamgue qui se tiendra le dimanche 20 septembre entre 10h et 11h30 (pas de visite possible à ce moment mais une découverte de notre liturgie protestante). Un moment convivial se tient à l’issue du culte
Exposition sur les grands noms de la réforme protestante dans notre région.

Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France 7 villa Bellevue, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238933497 https://eglisedansmaville.com/fiche_eglise.php?id_a=cflqikmmiq8ygrjm5cci
Ouverture du temple protestant en dehors des heures d’office.

yfn©

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