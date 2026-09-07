Visite guidée du temple protestant de Montargis, Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France, Montargis

Informations pratiques

Visite guidée du temple protestant de Montargis 19 et 20 septembre Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Si le coeur vous en dit, vous êtes les bienvenus à notre culte dominical animé par notre pasteur Mme Gertrude Kamgue qui se tiendra le dimanche 20 septembre entre 10h et 11h30 (pas de visite possible à ce moment mais une découverte de notre liturgie protestante). Un moment convivial se tient à l’issue du culte

Exposition sur les grands noms de la réforme protestante dans notre région.

Temple protestant – Centre cultuel Renée-de-France 7 villa Bellevue, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238933497 https://eglisedansmaville.com/fiche_eglise.php?id_a=cflqikmmiq8ygrjm5cci

Ouverture du temple protestant en dehors des heures d’office.

yfn©