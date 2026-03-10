Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche dimanche 21 juin 2026.
Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche
place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez explorer un petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !
Découvrez ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….
– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)
– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique) .
place du 8 mai 1945 La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and explore a small, fully restored Italian-style theater!
L’événement Visite guidée du théâtre de la halle au blé La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE