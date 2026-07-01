Visite guidée du théâtre et de la cabine de cinéma, Théâtre du Préau, Vire Normandie
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Préau · Vire Normandie
Informations pratiques
Visite guidée du théâtre et de la cabine de cinéma Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30 Théâtre du Préau Calvados
Durée 1h30, 30 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous – ouvert à tous.tes – sur la journée du 19 septembre.
à 10H30 & 13H30 : Visite du théâtre suivie d’une visite de la cabine de Cinéma
Comment crée-t-on un spectacle ? Qu’y a-t-il derrière la scène ? A quoi ressemblent les coulisses, la régie, une loge d’artiste ? Qu’appelle-t-on la servante ? Des loges jusqu’au gril, suivez la guide… Vous découvrirez les missions d’un Centre Dramatique National, l’histoire du Préau et ses anecdotes, et les multiples métiers qui le composent !
Venez découvrir ensuite comment fonctionne une salle de cinéma : comment est composé un écran ? comment sont disposées les enceintes ? Puis montez en cabine de projection pour découvrir comment une petite photo fixe sans son devient une grande image mobile et sonore, depuis le 35mm jusqu’au numérique.
Durée 1h30 – Gratuit – Infos : 06 18 69 80 07 (Théâtre) – 02.31.66.16.40 (Cinéma)
Théâtre du Préau 1 Place Castel, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 0231661600 https://www.lepreaucdn.fr
A l’occasion des 30 ans du lieu, le Théâtre du Préau et le Cinéma Basselin s’associent sur les Journées du Patrimoine avec plusieurs rendez-vous – ouvert à tous.tes – sur la journée du 19 septembre.
©preau
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