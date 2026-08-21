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Visite guidée du théâtre municipal et de ses coulisses, Théâtre municipal d’Autun, Autun

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre municipal d'Autun · Autun

Visite guidée du théâtre municipal et de ses coulisses, Théâtre municipal d’Autun, Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre municipal d'Autun
Adresse
Place du champ de Mars, 71400 Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée du théâtre municipal et de ses coulisses 19 et 20 septembre Théâtre municipal d’Autun Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez participer à la visite guidée du théâtre municipal !
Découvrez l’envers du décor avec un des régisseurs et un guide. Explorez le théâtre municipal et ses coulisses, là où la magie opère avant que le rideau ne se lève.
Une visite passionnante pour les amateurs de spectacle et de patrimoine !

Théâtre municipal d’Autun Place du champ de Mars, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385542160 https://www.autun.com/sortez-bougez/billetterie-de-la-saison-culturelle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}]
Découvrez l’envers du décor avec un des régisseurs et un guide

©Ville d’Autun

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