Visite guidée du Théâtre perché de Brienon-sur-Armançon, Le Théâtre Perché, Brienon-sur-Armançon

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre perché de Brienon-sur-Armançon 19 et 20 septembre Le Théâtre Perché Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez assister à une visite commentée du théâtre du XIXe siècle : un joyau restauré !

Découvrez ce théâtre historique, réouvert en 2009 après restauration. Lors de cette visite, admirez la peinture sur toile d’origine, avec ses dessins uniques et fragiles (non restaurés pour préserver leur authenticité).

Le Théâtre Perché 9 Place Emile Blondeau, 89210 Brienon-sur-Armançon, France Brienon-sur-Armançon 89210 Brienon-sur-Armançon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386430336 https://www.letheatreperche.com

Viiste commentée du théâtre construit au XIXè et réouvert après restauration en 2009/ vue sur la peinture sur toile aux dessins originaux et d’origine ( non-restaurée elle est fragile)

©D M