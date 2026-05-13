Visite guidée du vestiaire des filetières, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Visite guidée du vestiaire des filetières Samedi 23 mai, 18h00 Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverte exceptionnellement au public, cette partie du musée retrace l’histoire des « femmes au poisson » qui travaillaient aux Pêcheries de Fécamp dans la seconde moitié du XXe siècle.

Ici, les murs parlent encore et les stigmates de l’ancienne activité industrielle du site sont encore visibles.

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Ouverte exceptionnellement au public, cette partie du musée retrace l’histoire des « femmes au poisson » qui travaillaient aux Pêcheries de Fécamp dans la seconde moitié du XXe siècle.

© Les Pêcheries, musée de Fécamp