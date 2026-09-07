Visite guidée du village de Châteauneuf du Pape, Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf-du-Pape

Informations pratiques

Visite guidée du village de Châteauneuf du Pape Samedi 19 septembre, 10h00 Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

40 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Suivez les commentaires passionés de notre guide conférencier lors de cette visite. Résidence d’Eté des papes avignonnais, Châteauneuf du Pape conserve encore les vestiges de son Château. De par sa situation le long du fleuve Rhône, son patrimoine architectural témoigne de son histoire de village fortifié mais aussi lieu de villégiature.

Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape 3 Rue de la République, 84230 Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 83 71 08 http://www.poptourisme.fr

Suivez les commentaires passionés de notre guide conférencier lors de cette visite. Résidence d’Eté des papes avignonnais, Châteauneuf du Pape conserve encore les vestiges de son Château. De par sa…

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