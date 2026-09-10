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AGENDA · Mirmande

Visite guidée du village de Mirmande, Parvis de l’église Sainte Foy, Mirmande

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de l'église Sainte Foy · Mirmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de l'église Sainte Foy
Adresse
26270 Mirmande
Ville
26270 Mirmande
Département
Drôme

Visite guidée du village de Mirmande 19 et 20 septembre Parvis de l’église Sainte Foy Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Les Amis de Mirmande vous propose une visite guidée du village de Mirmande, site abandonné puis réinvesti. Depuis le haut du village jusqu’aux remparts, la déambulation permettra de découvrir quelques particularités architecturales tout en évoquant l’évolution historique de Mirmande.

Parvis de l’église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
L’association Les Amis de Mirmande vous propose une visite guidée du village de Mirmande, site abandonné puis réinvesti. Depuis le haut du village jusqu’aux remparts, la déambulation permettra de en…

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