Visite guidée du village de Mirmande, Parvis de l’église Sainte Foy, Mirmande

Informations pratiques

Visite guidée du village de Mirmande 19 et 20 septembre Parvis de l’église Sainte Foy Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Les Amis de Mirmande vous propose une visite guidée du village de Mirmande, site abandonné puis réinvesti. Depuis le haut du village jusqu’aux remparts, la déambulation permettra de découvrir quelques particularités architecturales tout en évoquant l’évolution historique de Mirmande.

Parvis de l’église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’association Les Amis de Mirmande vous propose une visite guidée du village de Mirmande, site abandonné puis réinvesti. Depuis le haut du village jusqu’aux remparts, la déambulation permettra de en…