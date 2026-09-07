Visite guidée du village de Vic-en-Bigorre, Village de Vic-en-Bigorre, Vic-en-Bigorre

Informations pratiques

Visite guidée du village de Vic-en-Bigorre Samedi 19 septembre, 10h30 Village de Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif spécial Journées du Patrimoine : 6€/personne

Réservation et paiement en ligne en amont obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Nouveauté ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Vic-en-Bigorre lors d’une visite guidée inédite. Partez à la rencontre de cette ancienne cité de Bigorre et plongez dans son histoire, de ses origines à son développement au fil des siècles. Au détour des rues et des places, votre guide vous dévoilera les traces de son passé, son patrimoine et des histoires qui ont marqué la ville.

Lieu de départ : devant la mairie

Pas de paiement sur place, inscription et règlement en ligne en amont.

Village de Vic-en-Bigorre 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

Nouveauté ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Vic-en-Bigorre lors d’une visite guidée inédite. Partez à la rencontre de cette ancienne cité de Bigorre et plongez dans son…

©Mairie Vic-en-Bigorre