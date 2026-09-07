Visite guidée du village et de l’église de Bredons, Église de Bredons, Albepierre-Bredons

Informations pratiques

Visite guidée du village et de l’église de Bredons Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Église de Bredons Cantal

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Guidé par Alexandre Albisson, président des Amis de Bredons, découvrez les nombreux trésors du village : son église, ses habitats troglodytiques, sa fontaine médiévale, etc.

Durée : 1h environ. Rendez-vous devant l’église.

Participation libre au profit de l’association.

Église de Bredons Église de Bredons 15300 Albepierre Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 20 09 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hautesterrestourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.hautesterrestourisme.fr/visites-guidees/journees-europeennes-du-patrimoine/visite-guidee-du-village-et-de-leglise-de-bredons »}] Site rattaché à la fédération des sites clunisiens. Classée aux Monuments Historiques depuis 1840.

Église fortifiée possédant un des plus beaux porches de style roman. Elle est dotée de stalles en boiseries de grande qualité à l’influence italienne.

Guidé par Alexandre Albisson, président des Amis de Bredons, découvrez les nombreux trésors du village : son église, ses habitats troglodytiques, sa fontaine médiévale, etc.

©HautesTerrestourisme