Visite guidée du village et du moulin de Roquemengarde, Mairie de Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Pons-de-Mauchiens

Informations pratiques

Visite guidée du village et du moulin de Roquemengarde 19 et 20 septembre Mairie de Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez pour une promenade guidée au cœur de cette belle circulade millénaire. La visite vous permettra de découvrir l’église ainsi que l’intérieur de plusieurs maisons anciennes, exceptionnellement accessibles.

Selon les possibilités, le parcours se poursuivra par la visite du moulin de Roquemengarde.

Rendez-vous devant la mairie du village à 14h.

Mairie de Saint-Pons-de-Mauchiens 56 rue de la Garenne, 34230 Saint-Pons-de-Mauchien Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie 04 67 98 70 72 http://https:/www.saint-pons-de-mauchiens.com Vieux village avec circulade millénaire parking de la mairie

Partez pour une promenade guidée au cœur de cette belle circulade millénaire. La visite vous permettra de découvrir l’église ainsi que l’intérieur de plusieurs maisons anciennes, exceptionnellement …

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