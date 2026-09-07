Visite guidée du village La Roche l’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille

Informations pratiques

Visite guidée du village La Roche l’Abeille Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de la Roche l’Abeille Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découverte de l’histoire et du petit patrimoine bâti du village (lavoir, bonnes fontaines, arcosolium…). Rdv devant l’église.

Rens. : 05 55 08 20 72

Église de la Roche l’Abeille Place du 11 novembre 1918, 87800 La Roche-l’Abeille La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 71 21 Église de style gothique du XIIIe siècle, dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle contient de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIVe siècle, en cours de restauration.

Découverte de l’histoire et du petit patrimoine bâti du village. Rdv devant l’église. Renseignements et inscription au 05 55 08 20 72.

©OTI PSTY