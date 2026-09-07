Visite guidée du village La Roche l’Abeille, Église de la Roche l’Abeille, La Roche-l’Abeille
dimanche 20 septembre 2026 · Église de la Roche l'Abeille · La Roche-l'Abeille
Informations pratiques
Visite guidée du village La Roche l’Abeille Dimanche 20 septembre, 10h00 Église de la Roche l’Abeille Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Découverte de l’histoire et du petit patrimoine bâti du village (lavoir, bonnes fontaines, arcosolium…). Rdv devant l’église.
Rens. : 05 55 08 20 72
Église de la Roche l’Abeille Place du 11 novembre 1918, 87800 La Roche-l’Abeille La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 71 21 Église de style gothique du XIIIe siècle, dédiée à l’Assomption de la Vierge. Elle contient de nombreux objets classés ou inscrits dont un ensemble de 8 verrières du XIVe siècle, en cours de restauration.
Découverte de l’histoire et du petit patrimoine bâti du village. Rdv devant l’église. Renseignements et inscription au 05 55 08 20 72.
©OTI PSTY
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