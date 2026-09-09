Visite guidée d’un manoir du XVIe siècle, Manoir de Prades, Lafox

Informations pratiques

Visite guidée d’un manoir du XVIe siècle 19 et 20 septembre Manoir de Prades Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 15 personnes maximum par visite. Réservez au plus tard la veille pour prendre rendez-vous. À l’arrivée, sonnez au visiophone situé sur le pilier gauche du porche d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Manoir de Prades – Visites guidées

Trois visites guidées sont proposées au cours de la journée, avec des départs à 14h00, 16h00 et 18h00 (dernier départ).

La visite débute dans la cour intérieure, se poursuit par un parcours autour des extérieurs du manoir, avant de se conclure par la découverte des intérieurs, y compris les appartements privés.

Vous découvrirez :

L’architecture du bâtiment et ses évolutions à travers les siècles

La campagne de restauration entamée en 2001 et toujours en cours

Un exposé sur le poète François de Cortète, ainsi que sur d’autres personnages marquants dont les portraits ornent les murs de cette demeure chargée d’histoire

Une visite rare et intimiste pour les amateurs de patrimoine, d’histoire littéraire et d’architecture.

IMPORTANT : modalités d’inscription

Par SMS adressé au 06 82 32 73 30 au plus tard la veille de la visite en précisant :

– Nom, prénom, localité, code postal

– N° de téléphone

– Nombre de personnes désirant s’inscrire pour la visite

– Date souhaitée : samedi 19/09/2026 ou Dimanche 20/09/2026

– Heure souhaitée 14h ou 16h ou 18h.

En retour par SMS, une confirmation de l’inscription sera adressé ou, si la visite souhaitée est déjà complète, une indication des dates et horaires de visite encore libres.

Les personnes qui ne sont pas à même d’envoyer un SMS peuvent téléphoner à ce même numéro et, en cas de non réponse, laisser sur la messagerie téléphonique toutes les informations demandées ci-dessus.

RAPPEL : chaque visite guidée est limitée à 15 personnes

Manoir de Prades Manoir de Prades, Lieu-dit Prades, Alleée du manoir, 47240 Lafox Lafox 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 82 32 73 30 [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 32 73 30 »}] Le manoir de Prades a été construit dans les années 1520 par Bernard de Cortète. Depuis sa construction, il est resté jusqu’à ce jour la propriété de la même famille, même si le nom des propriétaires a changé au fil des transmissions par les femmes.

Avec ses dépendances, le manoir forme un quadrilatère. Le corps de logis principal, datant du XVIe siècle, occupe toute la face occidentale. Il est terminé, à ses angles, par quatre tourelles rondes : deux de plain-pied et deux en encorbellement. Une tourelle hexagonale, adossée à la face orientale, sert de cage d’escalier.

Le manoir est précédé, à l’est, d’une cour remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais qui existait dès l’origine. Elle était entourée d’un mur crénelé percé de meurtrières. Le parapet devait être muni d’un chemin de ronde communiquant avec le bâtiment principal. La porte d’entrée devait être encadrée par deux pilastres cannelés à chapiteaux doriques et surmontée d’un entablement avec corniche à denticules.

C’est dans ce manoir que vécut François de Cortète, officier des armées du roi Louis XIII et homme de lettres. Ses œuvres, écrites en langue agenaise, sont encore étudiées aujourd’hui dans plusieurs universités, en France et à l’étranger. Accès par l’allée bordée de platanes, avec possibilité de garer les voitures dans la prairie, située sur la gauche de l’allée, en se dirigeant vers le porche d’entrée.

Manoir de Prades – Visites guidées

© Brigitte de Larrard