Visite guidée d’une chapelle datant du XIIIe siècle, Chapelle de Brax, Landiras

Informations pratiques

Visite guidée d’une chapelle datant du XIIIe siècle 19 et 20 septembre Chapelle de Brax Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une chapelle du XIIIᵉ siècle qui, après être tombée en ruine, a bénéficié entre 2019 et 2021 d’une restauration respectueuse des différentes étapes de son histoire.

Chapelle de Brax 1983 route de la chapelle, 33720 Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556625028 https://www.landiras.fr/ Quand l’église devient chapelle : au milieu du XIVeme siècle, elle aurait été désertée après une épidémie de peste noire (ou lèpre) ainsi que toutes les habitations environnantes. C’est alors que d’église elle devient chapelle et c’est au XVIIeme siècle que les jésuites la restaureront malgré le fait que son allure s’apparente beaucoup plus aux chapelles templières de la région Aquitaine. De nombreux pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle empruntaient des routes secondaires pour se diriger vers Bazas en passant par Brax où ils y trouvaient l’hospitalité. La Révolution française a clôturé l’activité religieuse de Brax. Elle devint propriété de la Nation, puis fut rachetée par Joachim de Chalup. Elle servira pendant un temps de ferme puis d’étable avant de passer à l’état de ruines favorisé par de nombreux pillages et, entre autres, celui de pierres sculptées représentant les sept péchés capitaux. Son dernier propriétaire, M. Larrue, en a fait don à la commune. Ensuite, la municipalité conduite par J.M. Pelletant a choisi d’en faire la restauration à la fois pour éviter de la voir disparaître complètement mais aussi pour conforter l’attractivité touristique de la commune. Ces travaux de restauration ont été conduits par Mme BALLION, architecte du Patrimoine. Accès routier et piste forestière. Stationnement à 100m.

Découvrez une chapelle du XIIIᵉ siècle qui, après être tombée en ruine, a bénéficié entre 2019 et 2021 d’une restauration respectueuse des différentes étapes de son histoire.

©Mairie de Landiras