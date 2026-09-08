Visite guidée d’une grotte, Grottes de Nichet, Fromelennes

Informations pratiques

Visite guidée d’une grotte 19 et 20 septembre Grottes de Nichet Ardennes

Nombre de places limité à 20 personnes par groupe. Prévoir un vêtement chaud (9 degrés dans la grotte) et des chaussures adaptées (303 marches au total).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée gratuite.

Grottes de Nichet Grottes de Nichet, 08600 Fromelennes Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est http://www.fromelennes.fr/grottes-de-nichet Exploitée depuis 1895, la grotte a été réouverte au public en 1987. Cette grotte a conservé son caractère original et forme, incontestablement, la plus charmante curiosité géologique des Ardennes.

Creusée naturellement dans le calcaire du massif de l’Ardenne, elle révèle au visiteur les formes mystérieuses, dont la nature l’a dotée.

La grotte de Nichet est également le refuge des nutons, ces petits êtres dotés de pouvoirs et que l’on peut parfois rencontrer au gré d’une balade en forêt d’Ardennes.

Point de vue imprenable sur Fromelennes et Givet avec l’observatoire du Pin Noir. Une double plateforme, une à 8 mètres, l’autre à 12 mètres de hauteur, est accessible par une passerelle népalaise. Sensations garanties. Accès en voiture, parking à disposition, groupes acceptés. Langues d’accueil : anglais, néerlandais, allemand.

Visite guidée gratuite.

©lagrottedenichet