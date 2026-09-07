Visite guidée Eglise Art déco St Jean Bosco, Église Saint-Jean-Bosco, Paris

Informations pratiques

Visite guidée Eglise Art déco St Jean Bosco 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Bosco Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Jean-Bosco : un joyau Art déco du 20e arrondissement en péril

Visite guidée exceptionnelle à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

L’église Saint-Jean-Bosco, située au 79 rue Alexandre Dumas dans le 20e arrondissement de Paris, est un trésor méconnu de l’architecture Art déco. Construite entre 1933 et 1937, elle se distingue par ses lignes épurées, ses volumes géométriques et ses vitraux audacieux, typiques de ce mouvement artistique qui a marqué l’entre-deux-guerres.

À l’intérieur, les vitraux baignent l’espace de lumière colorée, tandis que les fresques et les motifs stylisés rappellent l’influence de l’industrialisation et de la modernité sur l’art sacré. L’église est également remarquable pour son clocher en béton armé, une innovation technique pour l’époque, et son chœur surélevé, qui crée une perspective unique.

Un patrimoine en péril et un projet de restauration ambitieux

Malgré sa valeur historique et artistique, l’église Saint-Jean-Bosco subit les outrages du temps : infiltrations d’eau, dégradation des vitraux, et fissures dans la structure menacent son intégrité. Classée au patrimoine du 20e siècle, elle fait aujourd’hui l’objet d’un projet de restauration d’envergure, porté par la paroisse et le diocèse de Paris.

Cette visite guidée sera l’occasion de découvrir les coulisses de ce chantier : diagnostic des désordres, techniques de conservation des vitraux, et défis posés par la restauration d’un édifice en béton. Un moment pour sensibiliser le public à la préservation de ce patrimoine unique, avant qu’il ne soit trop tard.

Date et horaire : 19 et 20 septembre, à 14h et 16h, en partenariat avec l’association Art, Culture et Foi.

Adresse : 79 rue Alexandre Dumas, 75020 Paris

En savoir plus: https://www.saintjeanbosco.fr/

Église Saint-Jean-Bosco 79 Rue Alexandre Dumas, 75020 Paris, France Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France 0143702927 https://www.saintjeanbosco.fr [{« link »: « https://www.saintjeanbosco.fr/ »}] Les pères de l’ordre salésien de Don Bosco commandent en 1933 une église, sanctuaire national de leur saint patron, qui s’inscrivait à l’origine dans un projet plus vaste de bâtiments destinés à un patronage et un internat à l’usage de jeunes défavorisés. Église des chantiers du Cardinal, elle ne reçoit aucun financement du diocèse pour sa construction. L’église est l’œuvre d’un architecte méconnu, Demetrius Rotter. Celui-ci s’est inspiré, pour la silhouette extérieure, de l’église de Perret au Raincy pour créer un édifice au voûtement angulaire proche des réalisations de Dom Bellot. Son décor homogène est l’œuvre de la société Mauméjean Frères qui donne les dessins, réalise le décor peint, les mosaïques et une partie des vitraux. Antoine Bessac et Jean Gaudin se partagent le reste des verrières. Cet édifice donne un exemple des derniers décors figurés des églises avant leur disparition après-guerre.

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