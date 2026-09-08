Visite guidée église Saint-Martin de Crespières, Église, Crespières

Informations pratiques

Visite guidée église Saint-Martin de Crespières Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Yvelines

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée dans l’église Saint-Martin à Crespières d’une durée de 45mn par groupe de 20 personnes maximum

Église 4 Les Flambertins, 78121 Crespières, France Crespières 78121 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoinedecrespieres@gmail.com »}]

Visite guidée dans l’église Saint-Martin à Crespières d’une durée de 45mn par groupe de 20 personnes maximum

Patrimoinedecrespieres@gmail.com