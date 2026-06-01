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Visite guidée en breton le parc de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Visite guidée en breton le parc de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal samedi 13 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit La Roche Jagu

Adresse : Domaine départemental de la Roche-Jagu

Ville : 22260 Ploëzal

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Ploëzal

Visite guidée en breton le parc de la Roche-Jagu

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Découvrez les 64 hectares du parc de la Roche-Jagu, son histoire, ses aménagements, et la biodiversité qui y habite, le tout en langue bretonne.   .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne  

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L’événement Visite guidée en breton le parc de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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