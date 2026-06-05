Conférence de François de Beaulieu À la découverte des landes avec Lucien Pouëdras Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Conférence de François de Beaulieu À la découverte des landes avec Lucien Pouëdras Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal samedi 13 juin 2026.
Ploëzal
Conférence de François de Beaulieu À la découverte des landes avec Lucien Pouëdras
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Conférence de François de Beaulieu, ethnologue et écrivain.
Rien de plus méconnu que les landes. Leur terrible régression n’a guère mobilisé les Bretons qui avaient trop entendu que les landes étaient à l’image de la misère à laquelle ils voulaient tourner le dos. Pourtant les landes qui se sont étendues avec les défrichements dès le Néolithique, furent pendant près de huit siècles au cœur d’une agriculture inventive, généreuse et particulièrement durable.
Les landes restent aussi l’élément essentiel de l’identité paysagère et culturelle de la Bretagne mais elles n’ont pas été valorisées comme les îles, les maisons traditionnelles, le bocage, les ports ou les chapelles. Ceux qui ont vécu dans des fermes jusque dans les années 1960 ont encore le souvenir de l’odeur des ajoncs broyés pour les chevaux mais à l’heure où de nouvelles menaces planent sur les dernières landes, il importe d’en rendre la mémoire à tous les Bretons dans la perspective ouverte par Lucien Pouëdras. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Conférence de François de Beaulieu À la découverte des landes avec Lucien Pouëdras Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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