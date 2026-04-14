Visite guidée en famille sur l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen
Visite guidée en famille sur l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen samedi 23 mai 2026.
Visite guidée en famille sur l’intelligence artificielle Samedi 23 mai, 15h15, 17h00 Atrium Seine-Maritime
Durée 45 min, dès 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:15:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00
Accompagné d’un médiateur scientifique, explorez les grandes questions de l’intelligence artificielle : comment fonctionne-t-elle ? Où est-elle déjà présente dans nos vies ? Quelles en sont les promesses… et les limites ? Une visite vivante, interactive et accessible à tous, pour mieux comprendre l’IA en famille.
Dès 10 ans – https://atriumnormandie.fr/
Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Accompagné d’un médiateur scientifique, explorez les grandes questions de l’intelligence artificielle : comment fonctionne-t-elle ? Où est-elle déjà présente dans nos vies ? Quelles en sont les et ? …
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