Visite guidée en famille sur l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen

Visite guidée en famille sur l’intelligence artificielle Samedi 23 mai, 15h15, 17h00 Atrium Seine-Maritime

Durée 45 min, dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:15:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00

Accompagné d’un médiateur scientifique, explorez les grandes questions de l’intelligence artificielle : comment fonctionne-t-elle ? Où est-elle déjà présente dans nos vies ? Quelles en sont les promesses… et les limites ? Une visite vivante, interactive et accessible à tous, pour mieux comprendre l’IA en famille.

Dès 10 ans – https://atriumnormandie.fr/

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Accompagné d’un médiateur scientifique, explorez les grandes questions de l’intelligence artificielle : comment fonctionne-t-elle ? Où est-elle déjà présente dans nos vies ? Quelles en sont les et ? …

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