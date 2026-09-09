Visite guidée et Atelier avec le photographe Ojoz, Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne

Informations pratiques

Visite guidée et Atelier avec le photographe Ojoz Samedi 19 septembre, 15h30 Musée-bibliothèque Franconie Guyane

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Rencontre avec l’artiste – Ojoz

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la MAZ vous invite à rencontrer l’artiste Ojoz autour de son exposition *Amor Fati*.

L’artiste proposera une visite commentée de l’exposition, l’occasion de découvrir son travail, son regard sur le Sénégal et les histoires qui se cachent derrière ses photographies.

La visite sera suivie d’un atelier de prise de vue avec l’artiste, pour expérimenter la photographie à ses côtés et partager son approche de l’image.

Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr [{« type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/430015767?utm_gen=product&utm_campaign=share_offer&utm_medium=header »}] En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.

Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.

Rencontre avec l’artiste – Ojoz

©ojoz