Visite guidée et atelier : Les artistes femmes au musée Les Pêcheries, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Les Pêcheries, musée de Fécamp · Fécamp
Informations pratiques
Visite guidée et atelier : Les artistes femmes au musée Les Pêcheries 19 et 20 septembre Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
Cette visite guidée met en lumière les artistes et autrices présentes dans les collections du musée Les Pêcheries de Fécamp. Le dimanche matin, un atelier de pratique artistique invite également à explorer le female gaze, ou regard féminin, à travers le dessin de nu.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h (Visite commentée – 1h)
Dimanche 20 septembre à 10h45 (atelier)
-Collectif Femmes d’ici et d’ailleurs & Musée Les Pêcheries-
Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 31 99 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
©Musée Les Pêcheries
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